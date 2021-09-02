Журналистка «Первого канала» рассказала о погоне за Зеленским в США

Корреспондент «Первого канала» в Вашингтоне Юлия Ольховская рассказала, что похудела на 3 кг в тщетных попытках догнать Владимира Зеленского и получить его комментарий о переговорах с лидером США Джо Байденом. В эфире ток-шоу «Время покажет» она заявила, что президент Украины постоянно убегал от российских репортёров и отказывался отвечать на их вопросы.

Ольховская отметила закрытость пресс-секретаря Владимира Зеленского, Сергея Никифорова, который «абсолютно не хотел» общаться с корреспондентами «Первого канала» и делиться подробностями визита.

Учитывая, что у Зеленского было 12 встреч, как говорят наши украинские источники, нам пришлось за эти два дня основательно, реально побегать. Мы бегали по Вашингтону, пытаясь поймать Зеленского, как неуловимого Джо. Я думаю, что я похудела как минимум на 3 кг. И это правда, потому что мы действительно за ним бегали, — поделилась Юлия Ольховская.

Она подчеркнула, что такое поведение лидера страны и его помощников, совершающих официальный визит в США, является нетипичным.

Это странно, необычно и смешно, потому что обычно пресс-службы заинтересованы в том, чтобы СМИ рассказывали о визитах их президентов в американскую столицу. В случае с Зеленским это совершенно наоборот, — отметила журналистка «Первого канала».

По её словам, представители пресс-службы Владимира Зеленского мешали работать российским репортёрам, загораживая собой объективы телекамер в тот момент, когда президент Украины оказывался в зоне их видимости. Ольховская заявила, что им мешали снимать умышленно.

Нам удалось подловить Зеленского лишь однажды в Конгрессе, и то мы попали туда случайно. Она была для избранных туда позвали только украинские и американские СМИ. Как нам сказали «дружественных гостей». Мы подкараулили Зеленского в коридоре, и единственное, что я успела спросить: «Как ваш визит, господин президент?» Он ответил, что визит проходит хорошо. Когда же я спросила, почему он не общается с российскими журналистами, Зеленский сказал, уходя куда-то вдаль: «Я общаюсь». «Нет, вы не общаетесь, вы уходите», — сказала я. Но этого он уже не слышал, потому что ушёл, и его охрана нас оттеснила, — рассказала корреспондентка.

Журналистка «Первого канала» добавила, что ведущие американские СМИ проигнорировали визит президента Украины в США, а возле гостиницы, где жил Зеленский, «в попытке получить хоть какой-то комментарий, дежурили только мы и несколько украинцев».

Ранее депутат Госдумы в беседе с NEWS.ru объяснил, почему Джо Байден отказался выйти на итоговую пресс-конференцию к представителям СМИ вместе с Владимиром Зеленским. По мнению парламентария, в США понимают: инвестиции в Украину не принесут никакого результата.