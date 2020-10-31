Журналист раскрыл секрет вывернутой наизнанку папки Путина

Причина странных манипуляций президента Владимира Путина с оранжевой папкой на форуме «Россия зовёт!», скорее всего, связана с опытом работы главы государства в спецслужбах. Такое предположение сделал журналист Всероссийской государственной телерадиокомпании Павел Зарубин.
Внимание журналистов привлекло то, что после выступления в начале саммита Путин убрал листки с речью в папку, однако сразу же раскрыл её снова, достал листки, вывернул папку, после этого снова вложил в неё бумаги и лишь затем положил папку на стол,
В передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Зарубин пояснил, что президент сделал прямо на папке какие-то важные пометки, а потом продолжил уже на листках со своей речью. Когда он убрал листки в папку, то понял, что написанное видно окружающим и может попасть в объективы телекамер. Тогда президент и вывернул папку.
Как отмечает издание, во время телетрансляции зрители видели папку под таким углом, что в любом случае не смогли бы прочитать записи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на форуме Путин рассказал, что уже привык к работе в удалённом формате.