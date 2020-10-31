Журналист раскрыл секрет вывернутой наизнанку папки Путина

https://static.news.ru/photo/dff16eb8-1cee-11eb-b4ec-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Причина странных манипуляций президента Владимира Путина с оранжевой папкой на форуме «Россия зовёт!», скорее всего, связана с опытом работы главы государства в спецслужбах. Такое предположение сделал журналист Всероссийской государственной телерадиокомпании Павел Зарубин.

Внимание журналистов привлекло то, что после выступления в начале саммита Путин убрал листки с речью в папку, однако сразу же раскрыл её снова, достал листки, вывернул папку, после этого снова вложил в неё бумаги и лишь затем положил папку на стол, пишет «Московский Комсомолец».

В передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Зарубин пояснил, что президент сделал прямо на папке какие-то важные пометки, а потом продолжил уже на листках со своей речью. Когда он убрал листки в папку, то понял, что написанное видно окружающим и может попасть в объективы телекамер. Тогда президент и вывернул папку.

Как отмечает издание, во время телетрансляции зрители видели папку под таким углом, что в любом случае не смогли бы прочитать записи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на форуме Путин рассказал, что уже привык к работе в удалённом формате.