Журналист обвинил депутата-блогера Бондаренко в связях с бизнес-группами

https://static.news.ru/photo/ae056102-6c5d-11eb-8c19-96000091f725_660.jpg Фото: Дневник Депутата/Youtube.com

Репрессивная активность властей против блогера и депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко — это следствие внутриэлитных конфликтов в регионе. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал писатель, журналист и руководитель местной медиагруппы «Общественное мнение» Алексей Колобродов.

Николай Бондаренко, как полагает Алексей Колобродов, может выступать инструментом одной из влиятельных в Саратовской области бизнес-групп, недавно вступивших в конфликт со спикером Госдумы и уроженцем региона Вячеславом Володиным. Лидером этой группы называют депутата регионального заксобрания, бизнесмена и издателя Сергея Курихина, который недавно был исключён из «Единой России» после многочисленных заявлений о якобы причастности к криминалу в 1990-е годы и нападениям на местных журналистов.

Курихин, по данным Колобродова, «давно оказывает Николаю Бондаренко разного рода поддержку, а также имеет прочные связи с главой московского горкома КПРФ Валерием Рашкиным, который до этого много лет возглавлял саратовских коммунистов».

Я думаю, что Рашкин и Курихин решили понятным образом использовать Бондаренко для демонтажа сложившейся в регионе системы реальной власти, персонифицированной в Вячеславе Володине и его местной команде. Не знаю уж, насколько осознаёт или не осознаёт Бондаренко свою роль инструмента, — рассказал Алексей Колобродов в интервью NEWS.ru.

По его словам, озвученные ранее Валерием Рашкиным планы включить Николая Бондаренко в первые места федерального списка КПРФ на предстоящих выборах в Госдуму «противоречат линии администрации президента», которая требовала от лидера КПРФ Геннадия Зюганова не проводить в нижнюю палату «радикальных» представителей партии.

Экс-секретарь Заводского райкома КПРФ города Саратова Дмитрий Сорокин, исключённый в 2019 году из партии, также не исключает, что за Николаем Бондаренко стоит Сергей Курихин, которого он также называет «ночным губернатором». Как предполагает бывший активист КПРФ, Курихин оказывает влияние на часть руководства компартии в регионе и якобы даже рассматривает перспективу избрания в областную думу от КПРФ после выхода из «Единой России».

Сам Бондаренко в разговоре с NEWS.ru заявил, что его «связь с Курихиным — это слухи, которые распространяет „Единая Россия“, доказательств они не привели».

Это попытка связать меня с провластным крылом и в реальности подтверждений не имеет, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, 9 февраля комиссия Саратовской облдумы по доходам приняла решение о том, что Николай Бондаренко якобы нарушил антикоррупционное законодательство из-за того, что получает доход от своих роликов на YouTube. За день до этого саратовского коммуниста оштрафовали за участие в оппозиционной уличной акции 31 января, которую власти отказались согласовывать с организаторами, как и в других регионах. В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов пригрозил, что партия устроит масштабные протесты, если чиновники и силовики не прекратят преследовать Бондаренко и других активистов партии.

NEWS.ru выпустил 11 февраля большое расследование, посвящённое 35-летнему саратовскому блогеру и депутату Николаю Бондаренко, который получил известность как оппозиционный политик далеко за пределами своего региона и обошёл по популярности своего земляка Вячеслава Володина, находящегося на четвёртом месте в иерархии властной вертикали РФ.