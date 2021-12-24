Журналист назвал темы, которые Путин не раскрыл на конференции

Президент России Владимир Путин недостаточно подробно ответил на вопросы о будущем белорусского коллеги Александра Лукашенко и о ситуации с иностранными агентами в России, заявил журналист, автор книг о Путине Андрей Колесников Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Журналисты, в свою очередь, не спросили о судьбе ректора «Шанинки» Сергея Зуева, которого суд оставил в СИЗО, несмотря на мнение президента, заявил Колесников.

Был очень короткий ответ про то, что отношения с Белоруссией будут укрепляться. Владимир Путин почти на каждой встрече с Александром Лукашенко настаивал на том, что в Белоруссии, по его мнению, должна быть проведена конституционная реформа, в результате которой пройдут выборы. Хотелось бы уточнить, когда они будут, ведь Владимиру Путину про это должно быть известно больше, чем нам. А вопрос об иноагентах такой же резонансный, как «закон Магнитского» и наш ответный закон о запрете усыновления российских детей американскими семьями. Расскажите нам, когда по пятницам закончат объявлять новых иноагентов? — сказал он.

Он добавил, что концовку мероприятия «смазали» многочисленные вопросы региональных журналистов, которые они могли бы задать губернаторам. Это испортило впечатление от конференции, сожалеет Колесников.

Ранее Владимир Путин заявил, что закон об иностранных агентах придумали в США, а его версия в РФ более либеральная. В России не запрещают деятельность некоммерческих организаций, признанных иноагентами, уверен президент.