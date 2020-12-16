Журналист BBC объяснил свой побег с пресс-конференции Путина

https://static.news.ru/photo/b70da86a-4109-11eb-a88f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист BBC Стивен Розенберг попросил не считать свой уход неуважением к президенту России. По его словам, он покинул зал ЦМТ, в котором шла пресс-конференция, потому что спешил в редакцию.

«Побег» журналиста многие пользователи соцсетей объяснили тем, что Владимир Путин жёстко прокомментировал его провокационные вопросы.

Сам Розенберг в эфире НСН сказал , что он очень благодарен за возможность задать вопрос Путину на пресс-конференции.

Здесь не было ничего такого, нам просто надо было передавать информацию. В BBC очень много передач — радио, телевидение, нужно было торопиться. Нет, нет, никакого бегства. Нам нужно было торопиться. Хочу сказать, что никакого неуважения не было. Я бы не хотел, чтобы люди думали, что было неуважение. Но у нас просто был дедлайн! — объяснил он.

Журналист также отметил, что было немного неожиданно, когда президент России задал ему вопрос. Но поскольку «это пресс-конференция Владимира Путина, а не пресс-конференция Стива», то он не хотел вступать в дискуссию. Розенберг уточнил, что посчитал свой возможный ответ неуместным.

Ранее на пресс-конференции Стивен Розенберг спросил, не чувствует ли Путин ответственности за «близость отношений Москвы и Запада к состоянию холодной войны» или же Россия «белая и пушистая».

Путин ответил, что по сравнению со странами Запада Россия «белая и пушистая». И именно российская сторона «пошла на то, чтобы освободить от советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно». НАТО вопреки своим обещаниям продолжает двигаться на восток и уже приближается к границам России.

Уже завершая свою мысль, Путин призвал не нагнетать отношения с Россией, а выстраивать их и привёл в качестве примера фразу кота Леопольда «Ребята, давайте жить дружно». Но к этому моменту журналист ВВС покинул зал, не дослушав ответ.

Политолог Анатолий Вассерман ранее прокомментировал жёсткий ответ президента Путина британскому журналисту. По его мнению, «когда по двадцать раз повторяют одни и те же обвинения, либо недоказанные, либо и того лучше — давно и подробно опровергнутые, то президент просто вынужден не изображать политкорректность, а говорить то, что есть на самом деле», писал NEWS.ru.