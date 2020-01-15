https://static.news.ru/photo/e726a45c-37a5-11ea-95ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены Совета Госдумы узнали об отставке правительства России во время своего заседания. В это же время в СМИ появились первые публикации, рассказал первый вице-спикер Александр Жуков.

Я по этому поводу знаю не больше вашего <...> Именно так оно и было, — цитирует ТАСС ответ депутата на вопрос журналистов.

Во время заседания зал сначала покинул, а затем вернулся туда полномочный представитель правительства в Госдуме Александр Синенко.

15 января 2020 года кабинет министров России в полном составе ушёл в отставку. Члены правительства продолжат временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина. Соответствующее поручение министрам дал президент России Владимир Путин.

Также глава государства заявил о намерении ввести должность заместителя секретаря Совбеза РФ. Этот пост может занять Дмитрий Медведев.

Как ранее сообщал NEWS.ru, российский президент в ходе ежегодного послания Федеральному собранию допустил проведение референдума по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Среди прочих изменений предлагается наделить Госдуму дополнительными инструментами по влиянию на формирование кабинета министров.