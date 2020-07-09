Жму руку и обнимаю: обнародован разговор Порошенко и Путина в 2015 году

https://static.news.ru/photo/b032432a-c1cf-11ea-be3f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал новую порцию разоблачительных «плёнок». На этот раз на записях представлен разговор якобы пятого президента Украины Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным от 30 апреля 2015 года, то есть через два месяца после трагедии в Дебальцево.

Представленные как главы Украины и России люди обсуждают проект миротворческого контингента и экономические проблемы Донбасса. В частности, Порошенко говорит об оптимизации работы Трёхсторонней контактной группы в Минске. На что его собеседник обещает передать эти рекомендации Лаврову. При этом, тон общения сложно назвать деловым, неоднократно звучат смех и шутки.

Ещё раз благодарю Вас, с Днём трудящихся, мы с Вами люди трудящиеся, может, и к солидарности придём, — говорит представленный как Порошенко человек.

Голос, похожий на Путина, в свою очередь, интересуется: «Как у вас внутри? Справляетесь со всем?».

Да, справляюсь. Чем дальше, тем легче, потому что уже выстраивается некая вертикаль, потому что когда только пришёл — было непросто. Но политическую стабилизацию в условиях экономических проблем выстраивать совсем непросто. Но, я вам могу сказать, что длинной очереди желающих на должность украинского президента не наблюдается, — отвечают ему.

На что якобы российский лидер отмечает:

Напрасно Вы так думаете. Украина — это интересная и красивая страна.

Также Порошенко в разговоре хвастается тем, что его рейтинг поддержки не падает.

Ну слава Богу, это очень важно, чтобы люди доверяли. Самое главное, это ключевое, — отвечает ему Путин.

Беседа закончилась на дружеской ноте:

— Хорошо, Владимир Владимирович, жму руку. Спасибо большое!

— Обнимаю вас, до свидания, давайте.

Ранее Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров и тогдашнего вице-президента США Джо Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Среди тем переговоров было предоставление $1 млрд в обмен на сохранение схемы работы, связанной с сыном Байдена Хантером компании Burisma. Также «плёнка» доказывает, что Байден связывал выделение денежной помощи Украине с увольнением генпрокурора Виктора Шокина.

Госбюро расследований завело дело из-за прослушки разговора Порошенко и Байдена. В частности, была опубликована выписка из Единого реестра досудебных расследований, в которой говорилось, что незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам, писал NEWS.ru.