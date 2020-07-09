Жму руку и обнимаю: обнародован разговор Порошенко и Путина в 2015 году

Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал новую порцию разоблачительных «плёнок». На этот раз на записях представлен разговор якобы пятого президента Украины Петра Порошенко с президентом РФ Владимиром Путиным от 30 апреля 2015 года, то есть через два месяца после трагедии в Дебальцево.
Представленные как главы Украины и России люди
Ещё раз благодарю Вас, с Днём трудящихся, мы с Вами люди трудящиеся, может, и к солидарности придём, — говорит представленный как Порошенко человек.
Голос, похожий на Путина, в свою очередь, интересуется: «Как у вас внутри? Справляетесь со всем?».
Да, справляюсь. Чем дальше, тем легче, потому что уже выстраивается некая вертикаль, потому что когда только пришёл — было непросто. Но политическую стабилизацию в условиях экономических проблем выстраивать совсем непросто. Но, я вам могу сказать, что длинной очереди желающих на должность украинского президента не наблюдается, — отвечают ему.
На что якобы российский лидер отмечает:
Напрасно Вы так думаете. Украина — это интересная и красивая страна.
Также Порошенко в разговоре хвастается тем, что его рейтинг поддержки не падает.
Ну слава Богу, это очень важно, чтобы люди доверяли. Самое главное, это ключевое, — отвечает ему Путин.
Беседа закончилась на дружеской ноте:
— Хорошо, Владимир Владимирович, жму руку. Спасибо большое!
— Обнимаю вас, до свидания, давайте.
Ранее Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров и тогдашнего вице-президента США Джо Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Среди тем переговоров было предоставление $1 млрд в обмен на сохранение схемы работы, связанной с сыном Байдена Хантером компании Burisma. Также «плёнка» доказывает, что Байден связывал выделение денежной помощи Украине с увольнением генпрокурора Виктора Шокина.
Госбюро расследований завело дело из-за прослушки разговора Порошенко и Байдена. В частности, была опубликована выписка из Единого реестра досудебных расследований, в которой говорилось, что незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам, писал NEWS.ru.
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