«Жизнь в новых условиях»: политолог назвал последствия признания ЛНР и ДНР
Политолог Светов спрогнозировал информационную войну против РФ после признания ЛНР и ДНР
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
06:25, 22 февраля 2022
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press
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Политолог Юрий Светов заявил, что Запад развернёт мощную информационную войну против России после признания независимости ЛНР и ДНР. Об этом свидетельствуют слова канцлера Германии Олафа Шольца, назвавшего «политический катастрофой» признание республик Донбасса в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Эксперт высказал своё мнение в эфире телеканала РЕН ТВ.
Разговоры о необходимости признания этих республик продолжаются с 2015 года. Тогда было отбито второе наступление украинских войск. Это решение тяжёлое и неоднозначное, — отметил Светов.
Политолог добавил, что уже завтра все российские «друзья за рубежом» заговорят о политической катастрофе, которую «совершила Россия».
Путин предупредил, что санкции неизбежно будут, как бы мы себя не вели. Со вторника нам надо быть готовыми к жизни в новых условиях, — резюмировал эксперт.
Ранее Украина в связи с признанием России ЛНР и ДНР инициировала саммит «нормандской четверки». Об этом в своём видеообращении к нации заявил президент страны Владимир Зеленский.