«Жизнь в новых условиях»: политолог назвал последствия признания ЛНР и ДНР

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва сделает всё, чтобы покарать виновных в зверском убийстве участников мирной акции в Одессе в 2014 году. Имена виновников злодеяния в России известны, отметил российский лидер в обращении к гражданам, которое транслировали ведущие телеканалы страны.

Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их...