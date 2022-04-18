Живущий в Донбассе американец поддержал спецоперацию на Украине

Переехавший в Донбасс восемь лет назад американец Зак Новак назвал происходящее в ЛНР и ДНР с 2014 года военными преступлениями Украины. В беседе с «360» он поддержал российскую спецоперацию, заявив, что на Украине был «очаг национализма и неонацизма».

Это была не война. Я говорил это уже много раз. Здесь, в Донбассе, никогда не было войны. Эти восемь лет происходили лишь военные преступления! Они просто хотели, чтобы мы ушли. Это был их план. И не думайте, что это всё остановилось бы на российской границе, — высказался Новак.

Он отметил, что поддерживает связь со знакомыми из США, которые всецело поддерживают его позицию. Новак признал, что в Штатах активисты борются с дискриминацией России на мировой арене. По его мнению, планы Евросоюза, США и НАТО заключаются в том, чтобы «стереть с лица Земли» Россию, Сербию и Китай.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что националисты Украины, находящиеся в Мариуполе, не хотят сдаваться, поэтому они будут уничтожены. Он уточнил, что некоторые представители ВСУ всё же сдались в плен. Пушилин назвал задачи по уничтожению нацбатальонов «непростыми».