Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за помощи из РФ

https://static.news.ru/photo/9a8629be-79a0-11ea-885c-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Проживающие в Италии украинцы потребовали от властей страны рассказать об «истинных» целях российских медиков, прибывающих для оказания помощи больным коронавирусом. Они создали петицию, где намекнули, что специалисты РФ могли прибыть на Аппенины с военной миссией.

Мы задаём два основных вопроса, которые волнуют многих итальянцев. Первый — почему вместо гражданских врачей в страну прилетели российские военные, — рассказала одна из авторов документа Наталья Гебрич.

По её словам, из 104 человек, прибывших в Италию на 15 самолётах, только 35 являются медиками.

Кроме того, Гербич указала на то, что россияне якобы обрабатывают дома престарелых в Бергамо «неизвестным веществом». В петиции также говорится о хамском отношении медиков из РФ к местным жителям, однако ни одного примера подобного взаимодействия не приводится, передаёт РИА Новости.

Россия предоставила помощь Италии 24 марта, отправив туда 15 своих самолётов со специалистами-вирусологами, оборудованием для диагностики коронавируса, аппаратами искусственной вентиляции лёгких и защитными средствами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший премьер-министр Италии Романо Проди отметил, что помощь, которую получила страна, в том числе и от России, была полезна. Он также призвал не политизировать этот вопрос.