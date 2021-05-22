Жириновского возмутило уничтожение сотен тысяч цыплят-самцов в Германии

https://static.news.ru/photo/59f9fca8-bb27-11eb-afa7-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал варварской практикой и животным сексизмом массовое уничтожение в Германии цыплят-самцов. Политик возмутился и призвал в своём Telegram-канале повлиять на Берлин через Всемирную торговую организацию (ВТО), Евросоюз и гуманитарные структуры.

По его данным, в ФРГ решили избавиться от цыплят-самцов, так как хозяйствам нужны только куры-несушки, а «мальчики» им невыгодны.

Это в чистом виде издевательство над животным миром, ведь и эти цыплята[-самцы] могли вырасти и также использоваться в качестве питания, из них могли готовить цыплят табака. <...> Мы должны повлиять на Берлин через ВТО, Евросоюз, другие гуманитарные организации и заставить отказаться от такой варварской практики, — заявил Жириновский.

Глава ЛДПР добавил, что в РФ даже бродячих собак не могут отстреливать, а в Германии «в чистом виде» издеваются над животным миром.

В январе 2021-го кабмин ФРГ принял закон, запретивший фермам умерщвлять нежелательных суточных цыплят. Минсельхоз страны уточнило, что республика первая в мире ввела подобное регулирование. Выбраковка нежелательных цыплят (цыплят мужского пола и нездоровых цыплят женского пола) — известное явление в отрасли, так как содержать ненесущую птицу экономически невыгодно. Запрет должен вступить в силу с конца 2021-го.

Ранее сообщалось, что российские партии КПРФ, «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За правду» набрали в свои составы «уродов» и переманивают в свои ряды «недалёких» членов ЛДПР. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» глава либерал-демократов Владимир Жириновский.

По его мнению, человек, который «прошёл школу ЛДПР», ценится в других партиях. Даже если он «дурак дураком», его стараются переманить.