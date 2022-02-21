Жителям ДНР и ЛНР разрешили въезжать в Россию с животными без ветпаспортов

Россия открыла «зелёный коридор» для беженцев из непризнанных Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), рассказала NEWS.ru член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Екатерина Винокурова. По её словам, от хозяев не будут требовать наличия ветпаспорта, который обычно необходим для ввоза зверей в страну.

Дают зелёный коридор на границе для животных, которые уезжают на эвакуацию вместе с владельцами. Люди, уезжающие на эвакуацию, могут спокойно брать животных, даже если у них нет ветпаспортов ввиду исключительности ситуации, — рассказала она.

Винокурова добавила, что проблема сохраняется для людей, которые уже выехали в РФ, оставив животных дома. Она сейчас держит связь с приютами в Донецке, но волонтёров не хватает.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей самопровозглашённых республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий. Готовность принять беженцев выразили более 40 российских регионов.