Народный сход прошёл в Элисте, участники которого потребовали от властей отстранить от должности мэра столицы Калмыкии бывшего врио главы непризнанной ДНР Дмитрия Трапезникова. В выступлении участвовало до 500 человек.
Жители Элисты провели двухчасовой сход на площади Победы. Одним из организаторов мероприятия стал исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа, пишет «
Собравшиеся не держали в руках плакаты, на сходе только был мобильный стенд с надписью «Это наш город». За происходящим наблюдали примерно 10 сотрудников полиции, которые не мешали проведению схода.
Как заявил в интервью изданию «
Ранее в Сети появилась
В документе, инициатором которого стал Съезд ойрат-калмыцкого народа подчёркивается, что Трапезников не имеет никакого отношения к республике и его назначение «свидетельствует о полном неуважении к жителям Элисты».
Чиновничья и коммерческая карьера Трапезникова связана с Донецком. В конце августа 2018 года он был назначен врио главы ДНР, а также председателем совета министров и верховным главнокомандующим непризнанной республики на востоке Украины.
Как писал News.ru, 26 сентября депутаты Городского собрания столицы Калмыкии назначили Трапезникова новым главой администрации Элисты.