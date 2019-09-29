https://static.news.ru/photo/8d4ae79a-e2d7-11e9-b4f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

Народный сход прошёл в Элисте, участники которого потребовали от властей отстранить от должности мэра столицы Калмыкии бывшего врио главы непризнанной ДНР Дмитрия Трапезникова. В выступлении участвовало до 500 человек.

Жители Элисты провели двухчасовой сход на площади Победы. Одним из организаторов мероприятия стал исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа, пишет « Кавказский Узел ».

Собравшиеся не держали в руках плакаты, на сходе только был мобильный стенд с надписью «Это наш город». За происходящим наблюдали примерно 10 сотрудников полиции, которые не мешали проведению схода.

Как заявил в интервью изданию « Кавказ.Реалии » один из инициаторов схода Бадма Бюрчиев, в мероприятии приняли участие около 500 человек.

Ранее в Сети появилась петиция с требованием отстранить Трапезникова от должности, которая по состоянию на 19:00 мск 29 сентября набрала более 1800 подписей.

В документе, инициатором которого стал Съезд ойрат-калмыцкого народа подчёркивается, что Трапезников не имеет никакого отношения к республике и его назначение «свидетельствует о полном неуважении к жителям Элисты».

Чиновничья и коммерческая карьера Трапезникова связана с Донецком. В конце августа 2018 года он был назначен врио главы ДНР, а также председателем совета министров и верховным главнокомандующим непризнанной республики на востоке Украины.

Как писал News.ru, 26 сентября депутаты Городского собрания столицы Калмыкии назначили Трапезникова новым главой администрации Элисты.