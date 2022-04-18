Житель Мариуполя описал зверства украинских военнослужащих

Житель осаждённого Мариуполя рассказал, как украинские боевики уничтожали жильё, а также грабили мирных граждан. В беседе с «360» он сравнил военных с «варварами» и «гестапо».

Военные украинские — как варвары. Самое настоящее гестапо. Уничтожали жильё, всё выносили, грабили, дома поджигали, — высказался очевидец.

Ранее стало известно, что ЛДПР решила внести на рассмотрение Госдумы проект заявления о признании геноцида русского населения на Украине с 2014 года. Основанием для этого шага стал указ Киева о мерах «по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины».

По мнению авторов проекта, этим документом был закреплён курс на уничтожение жителей ДНР и ЛНР, подавляющее большинство которых относится к русской этнической группе.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что за геноцид русских на Украине виновные ответят по всей строгости закона — и человеческого, и Божьего. Он отметил, что на Украине годами из истории вымарывались страницы, связанные с Россией и русским народом. В частности, по его словам, украинские власти принимали законы, запрещающие георгиевскую ленточку, а также исключающие возможность проведения парада Победы.