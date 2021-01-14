Жириновский заявил об окончании карьеры Фургала

https://static.news.ru/photo/13510c22-56a7-11eb-a873-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: sledcom.ru/youtube.com/Global Look Press

Владимир Жириновский считает, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал уже не вернётся в политику, даже если с него снимут обвинения. Фургалу вменяют причастность к двум заказным убийствам предпринимателей и покушению на жизнь третьего бизнесмена.

Летом прошлого года главу региона задержали, увезли в Москву и заключили в «Лефортово». А после президент уволил его.

Рассчитывать на повторение политической карьеры, я думаю, что уже сложно, — высказался по этому поводу лидер ЛДПР в эфире программы «Специальный гость» на телеканале RTVI.

Жириновский уверен, что и сам Фургал не захочет возвращаться в политику, в частности из-за опасений за своё здоровье в случае дальнейших расследований.

Ранее NEWS.ru сообщал, что завершение следствия по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может произойти 15 января. Такого мнения придерживаются адвокаты бывшего политика, которые поясняют, что потом Фургалу предъявят окончательное обвинение.