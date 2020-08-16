Жириновский заявил о необходимости поддержать Лукашенко

https://static.news.ru/photo/6974723c-dfd9-11ea-beef-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что России следует немедленно оказать военную помощь, если о ней попросил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, речь идёт о безопасности РФ.

Он уверен, что именно Москва не должно допустить «насаждение» западными странами в Белоруссии «такого же режима, как в Киеве».

Демократия, выборы — это одно, а если Белоруссии угрожает вторжение натовских войск или попытка вмешаться, какой-то вариант, как в Киеве, — это, я считаю, надо предотвращать, — подчеркнул он.

РФ должна иметь безопасные границы на западе, иначе ситуация может стать «чудовищной», передаёт RT.

Это чудовищно будет для нас, это наша безопасность. Я об этом говорю — не о Лукашенко, а о безопасности России. Нам не нужны НАТОвские танки под Смоленском, — заключил он.

Ранее политик заявлял, что протесты в Белоруссии показали окончательное поражение Александра Лукашенко. По его словам, массовые протесты после закрытия избирательных участков показали, что Лукашенко проиграл не только молодёжь, но и среднее и старшее поколения, а также «тех, кто в погонах», — всю страну.

Позднее Лукашенко два раза позвонил президенту РФ Владимиру Путину, каждый раз заручаясь военной поддержкой России.

Накануне, как писал NEWS.ru, Лукашенко выразил обеспокоенность увеличением вооружённого компонента на территории Литвы и Польши, где проводятся военные учения Североатлантического альянса. Минобороны страны объявило военные учения на границе с Литвой.

9 августа 2020 года в Белоруссии начались массовые протесты. На улицы вышли тысячи людей, недовольных итогами выборов президента. Они считают, что победа Лукашенко сфальсифицирована.

В первые дни митинги сопровождались стычками протестующих с силовиками. Пострадали десятки человек, более шести тысяч были задержаны. Известно как минимум о двух погибших. Позднее градус напряжённости снизился и акции стали носить более спокойный характер.