Жириновский заявил о грядущем ужесточении наказания для непривитых

Владимир Жириновский заявил о том, что наказание для непривитых ужесточится после выборов в Госдуму. В эфире радио «Комсомольская правда» лидер ЛДПР дал «хороший совет» тем, кто отказывается от вакцинирования.

Всем, кто отказывается от вакцинации, хочу дать хороший совет. Всё равно придется делать. Иначе будете заражаться и умирать. Будет ужесточаться законодательство осенью. Новая Дума заработает, внесут поправки в закон. Если человек, у которого обнаружен коронавирус, имел контакты с кем-то и кто-то из этих людей заболел, то всё, тюрьма, ибо вы заразили, — предупредил россиян политик.

Жириновский раскритиковал доктора Мясникова, который говорил об отсутствии необходимости носить перчатки. По словам политика, даже без пандемии хватало грязи, которую сейчас можно собрать на перчатки, прикасаясь к перилам, дверям и прочему.

Всем хочу сказать. Эти новые заболевания (коронавирус или по-другому будет называться) пришли к нам надолго, на десятилетия. Привыкайте ходить в масках все. Посмотрите, на Западе редко кто целуется, это неприличным считается. А у нас по каждому случаю объятия и поцелуи. Зачем это делать? — возмутился партийный лидер.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал действующий состав Госдумы за присутствие в числе парламентариев артистов эстрады, спортсменов, поэтов. Он заявил, что такие люди не должны заниматься политикой.