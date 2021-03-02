Жириновский заявил, что Горбачёв лично виновен в распаде СССР

https://static.news.ru/photo/0055b8f2-7b5a-11eb-a3bb-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На бывшем президенте СССР Михаиле Горбачёве лежит личная ответственность за произошедшее со страной, то есть — за её развал. С таким заявлением 2 марта, в день 90-летия экс-главы государства, выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Он напомнил, что с момента распада Союза пошло уже 30 лет, и призвал «не пудрить людям головы». По словам политика, именно Горбачёв виновен во всём, что произошло с СССР, потому что юбиляр был и президентом, и главой КПСС.

Однако не одного только Горбачёва руководитель либерал-демократов в Госдуме готов обвинять в распаде Союза. Также в этом, как подчеркнул Жириновский, виновата вся команда экс-президента, все «большевики КПСС», «райкомы», «обкомы» и «все, кто был в погонах».

Они что, не видели, к чему всё идёт? Крючков ещё в июне предупреждает съезд народных депутатов СССР. И что они делают? Послушали, похлопали и разошлись. Кого вы избрали депутатами, кто вошёл в вашу КПСС? Трусливые, больные люди, карьеристы, приспособленцы, иждивенцы. Поэтому, конечно, его личная ответственность, — сказал Жириновский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Как ранее передавал NEWS.ru, в этот же день лидер ЛДПР в своём Telegram-канале написал, что спустя 30 лет легко скинуть всё на немощного 90-летнего старика, заявив, что виноват он один. Политик задался вопросом, почему не вспоминают тех, кто привёл Горбачёва к власти.