Жириновский заявил, что Фургала могут заставить покончить с собой

https://static.news.ru/photo/1dae08e2-c1e6-11ea-9670-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержанного губернатора Хабаровского края от ЛДПР Сергея Фургала могут заставить покончить с собой, чтобы закрыть дело. С таким заявлением выступил лидер партии Владимир Жириновский.

По словам политика, задержание Фургала связано с желанием некоего московского бизнесмена Балицкого продать китайцам «Амурсталь» — один из крупнейших заводов в регионе, дающий сталь всему краю. Для этого, как сказал глава ЛДПР, был задержан и переправлен в московский СИЗО «Лефортово» один из владельцев предприятия Мистрюков. Его жена, как передал Жириновский, в слезах просит ему помочь. В СИЗО мужчину пытают и заставляют дать показания против Фургала, сказал политик.

Жириновский заявил, что дело губернатора — это показатель передела собственности. Всё это приведёт к ухудшению положения в России.

Кроме того, лидер ЛДПР назвал Фургала лучшим губернатором за всю историю края, при котором региональные показатели значительно выше, чем при его предшественнике.

А мы защищали, и будем защищать наших людей и никогда его из партии не исключим. Я уверен, что это всё рассосётся, но его заставят покончить жизнь самоубийством, чтобы дело закрыть, — передаёт слова Жириновского НСН.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство. В Следственном комитете отметили, что преступления были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Организованная преступная группа неоднократно совершала особо тяжкие преступные действия против жизни и здоровья предпринимателей. Сообщается, что помимо Сергея Фургала арестованы ещё четыре участника ОПГ.

Позднее стало известно, что глава Хабаровского края подозревается в организации убийств предпринимателей Романа Сандалова, Евгения Зори и Олега Булатова. Олег Булатов был партнёром Сергея Фургала по бизнесу. Они были совладельцами ООО «ВЭС-маркетинг» (ликвидировано в 2006 году).

Ранее Владимир Жириновский пригрозил сложением депутатами и губернаторами от партии своих полномочий из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Как передавал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил заявление лидера ЛДПР. По словам представителя Кремля, у него нет на это никакой реакции.