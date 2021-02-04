Жириновский: Запад «поставил» на Навального и проиграл

https://static.news.ru/photo/a0c25988-66df-11eb-a47e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запад сделал ставку на оппозиционного политика Алексея Навального и проиграл. Зарубежным политикам следует взять себя в руки и перестать бороться против величайшего государства в мире. Такое заявление сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил изменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии. Оппозиционер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, поскольку из указанного срока вычтется период его домашнего ареста.

В поддержку Навального выступили многие европейские политики, в их числе французский лидер Эммануэль Макрон, глава МИД Великобритании Доменик Рааб, госсекретарь США Энтони Блинкен и канцлер Германии Ангела Меркель.

Жириновский в своём обращении заявил, говоря с условным «Западом», что они проиграли. Раньше, как сказал политик, ставки делались на основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского. Потом — на убитого напротив Кремля бывшего зампреда правительства Бориса Немцова. Теперь «ставки» были сделаны на Навального. Завтра, предсказал лидер ЛДПР, их место займёт политик Дмитрий Гудков. Он отметил, что Запад всё время забывает, кто освобождал Европу от фашистов и брал Париж, и не хочет делать «правильных исторических выводов».

По мнению лидера ЛДПР, Москва никогда не превратится во второй Киев. Жириновский подчеркнул, что Россия — это крепость, в которой «не будет майданов, оранжевых или серо-буро-малиновых революций». В этом, сказал государственный деятель, «и Навальный не поможет».

Заканчивайте вашу игру, господа с Запада, Россия вновь победила. Вы проиграли 2 февраля, когда было вынесено решение по Навальному, точно так же как 2 февраля 1943 года вы проиграли Сталинградскую битву. То был перелом в большой войне, а теперь мы нанесли вам поражение в идеологической битве. Позор вам! — написал Жириновский в своём Telegram-канале.

Как ранее передавал NEWS.ru, Конгресс США внёс билль, который называется «Законопроект 2021 года о привлечении РФ к ответственности за злонамеренную деятельность». Документ предполагает введение санкций против россиян из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Однако у Штатов нет доказательств причастности РФ к отравлению и репрессиям по политическим мотивам в отношении блогера. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.