Жириновский выступил против обращения Путина в день рождения Ленина

https://static.news.ru/photo/58f0a1de-9153-11eb-9c1f-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский высказался по поводу назначения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию на 22 апреля, то есть на день рождения революционера Владимира Ленина. По словам политика, указанная дата является нежелательной, так как у большинства россиян с этой исторической персоной связаны только негативные эмоции.

К тому же, отметил Жириновский, 22 апреля выпадает на рабочий день. Соответственно, многие будут работать и у них не получится толком ознакомиться с посланием национального лидера.

Целесообразнее было бы перенести обращение на выходной день, — написал политик в своём Telegram-канале.

Представители пресс-службы ЛДПР также заявили, что считают более целесообразным перенос послания Путина. В качестве альтернативной даты было предложено 25 апреля. В этот день своё 75-летие будет отмечать Жириновский.

Это тоже день рождения одного из известных граждан России, и этот человек, в отличие от революционера Ленина, вызывает у большинства лишь положительные эмоции, — цитирует МК.RU пресс-службу ЛДПР.

Год назад на 22 апреля было назначено голосование по поправкам в Конституцию. Однако его пришлось перенести на лето в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Как ранее передавал NEWS.ru, Жириновский предложил отказаться от Совета Федерации. По его словам, этот орган «вообще не нужен».