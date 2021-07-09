Жириновский высказался против присутствия артистов в Госдуме

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал действующий состав Госдумы за присутствие в числе парламентариев артистов эстрады, спортсменов, поэтов. В эфире радио «Комсомольская правда» он заявил, что такие люди не должны заниматься политикой.

В качестве примера он привёл футбольного тренера Валерия Газаева. По мнению Жириновского, он должен заниматься воспитанием новых спортсменов, а не заседать в Думе.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что политическим партиям следует выдвигать на работу в парламент специалистов.

Здесь у нас не филармония и не Министерство спорта! — сказал Жириновский.

Ранее сообщалось, что глава ЛДПР не позволил баллотироваться в Госдуму восьмого созыва своему сыну Игорю Лебедеву, занимающему пост вице-спикера. По данным СМИ, конфликт между ними произошёл из-за намерения Жириновского повысить в статусе депутата Василия Власова, против чего возражал Лебедев.

Выборы в Государственную думу пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.