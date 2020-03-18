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Президент России Владимир Путин выразил надежду, что взаимная высылка дипломатов, а также «шпиономания» не станет распространённой практикой в отношениях между странами.

Мы наблюдаем у некоторых наших партнёров «шпиономанию», когда без всякого объяснения начинают высылать наших дипломатов — не по одному, а целыми коллективами. Мы отвечаем зеркально, как правило, но ничего хорошего...