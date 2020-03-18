Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что с 1991 года выступал за возвращение Крыма в состав Российской Федерации. В связи с этим ему не разрешали выступать с политическими лозунгами на территории полуострова.
Когда в Киеве произошёл переворот, то я понял, что ситуация очень благоприятная. И 23 февраля у нас был митинг в Москве на Пушкинской площади, и там я в открытую призвал Кремль вернуть Крым и всю Новороссию — всю в состав России, — цитирует «ПолитЭксперт» слова политика.
Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин считает нелепыми и смешными попытки поставить под сомнение выбор жителей Крыма в пользу воссоединения с Россией. Об этом он заявил, приехав на полуостров в шестую годовщину «крымской весны».