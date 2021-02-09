«Какие кролики?»: Жириновский возмутился отказом Украины от «Спутника V»

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Украинцы живут в плену фантазий руководства своей страны, которое ждёт поставок «западной вакцины» от коронавируса и демонстративно отказывается от российского препарата. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Позицию президента республики Владимира Зеленского он назвал не соответствующей роли лидера, который действительно заботится о гражданах. Гордый отказ, мотивированный тем, что украинцы — не подопытные кролики, звучит странно, считает глава ЛДПР. Особенно на фоне того, что «весь мир хочет нашу вакцину».

Все лекарства — эксперименты. Все лекарства на 100% не помогают. И люди умирают всё равно — есть лекарства или нет лекарств. Что винить, какие кролики? <...> Тебе, Зеленский, даже пустые ампулы никто не даст. Ты не хочешь эксперимент... А хоронить ты хочешь? — цитирует Жириновского РИА Новости.

Лидер ЛДПР напомнил, что новость об отказе Украины от российской вакцины появляется уже не первый раз.

Важным нюансом, по словам главы российских либерал-демократов, является то, что «Спутник V» Украине никто не предлагал. Политик напомнил, что Россия готова предоставить образцы или наладить коммерческие поставки в те страны, которые сами обратятся с соответствующей просьбой. Он подчеркнул, что никто не станет мешать случайным людям, попавшим в украинскую власть, ждать поставок вакцины с Запада.

Зеленский ранее признал, что Украина вынуждена стоять в очереди на вакцину от коронавируса и буквально ждёт «с протянутой рукой», так как не является членом Евросоюза. Вместе с тем, комментируя перспективу прививать граждан страны препаратом «Спутник V», глава государства заявил, что «украинцы не кролики», чтобы на них экспериментировать. Он подчеркнул, что республика договаривалась только с теми ведущими производителями вакцин, «которые утверждены миром и которые дают в мире очень серьёзные положительные результаты».