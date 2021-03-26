Жириновский увидел выгоду для России в наступлении Украины в Донбассе

https://static.news.ru/photo/212a950c-8e88-11eb-a759-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что России будет только выгодно, если Украина начнёт наступление в Донбассе. Политик считает, что российские войска просто разгромят ВСУ.

Да мы разгромим всю эту армию, полностью. И начнётся, так сказать, движение в сторону создания Новороссии. Весь юго-восток Украины. А север — мы посмотрим, — заявил политик в эфире радиостанции KP.RU.

Жириновский при всём этом уверен: россиянам очень обидно, что украинцев готовят к войне. Жители этих двух государств — один народ, отметил лидер ЛДПР.

И это чудовищно! — заявил политик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что обвинение ополчения в обстреле, прозвучавшее со стороны Украины, является информационной провокацией. По её словам, в Киеве «пытаются обострить и без того накалённую обстановку», возлагая на ДНР вину за гибель своих четверых военных возле посёлка Шумы в Донецкой области.