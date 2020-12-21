Жириновский требует ареста противников закрытия авиасообщения с Британией

https://static.news.ru/photo/80549300-4385-11eb-ac66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

74-летний лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал власти за сохранение авиасообщения между Россией и Великобританией. Он подчеркнул, что весь мир отгородился от Британии из-за обнаружения нового штамма коронавируса, а россияне «чуть ли не в очередях на рейсы стоят».

Немедленно нужно закрыть все рейсы в Лондон! А всех, кто лоббирует сохранение авиасообщения, арестовать, — написал политик в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что партия не поддержала назначение главы «Аэрофлота» Виталия Савельева новым министром транспорта вместо Евгения Дитриха.

Ранее около 20 стран приняли решение приостановить авиасообщение с Британией после обнаружения в Соединённом Королевстве нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Краткосрочные рейсы запрещены в Бельгии и Франции, также авиасообщение с Британией прекратили Нидерланды, Швеция, Германия, Швейцария, Ирландия, Италия, Финляндия, Литва, Болгария и Латвия. Временно рейсы из Великобритании не будут летать в Канаду, Турцию и Аргентину.

С 22 декабря Россия также приостановит авиасообщение с Великобританией. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, ограничение будет действовать в течение недели.

Как писал NEWS.ru, новый штамм коронавируса в Великобритании может распространяться быстрее, чем обычно. Главный врач страны Крис Уитти заявил, что сейчас важно установить, что новый штамм не увеличит смертность от COVID-19.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что появление нового штамма объясняется естественной мутацией COVID-19. Вероятнее всего, вирус мутировал у человека с иммуносупрессией либо у людей, в тканях которых вирус подвергался факторам дополнительного отбора, полагает эксперт.