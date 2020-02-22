https://static.news.ru/photo/677f0056-55a9-11ea-ab24-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские политики прокомментировали учения США по отражению ядерного удара. Они назвали их блефом и провокацией.

Согласно сценарию учений, предполагалась внештатная ситуация в Европе во время войны с Россией, которая применила ядерное оружие малой мощности.

В то время как весь мир изучает уроки Ялтинской конференции, которая проходила во имя мира и продемонстрировала умение договариваться, США имитируют войну с Россией. Совершенно очевидно, что сегодня необходима эволюция американского мышления, причём не только на российском направлении, — прокомментировала действия Штатов сенатор Ольга Ковитиди.

Другой российский политик Сергей Цветков заявил, что после перевооружения России не стоит опасаться действий США. Он также отметил, что американская сторона повела себя «неадекватно».

Эмоциональнее всего на действия США отреагировал Владимир Жириновский, сообщает РИА Новости.

Они стоят у наших границ — внаглую. Как Наполеон, как Гитлер. Опять те же полчища, те же страны с самым страшным оружием, и отрабатывают учения — ответный удар. Ты учения проводишь, чтобы нанести удар, ответный мы сделаем, — заявил лидер партии ЛДПР.

Как писал NEWS.ru ранее, Владимир Жириновский предложил провести учения на границе США и Мексики. Ему интересно, как на это отреагирует Вашингтон.