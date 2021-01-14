Жириновский сравнил Мишустина со Столыпиным

https://static.news.ru/photo/285b543e-573c-11eb-a319-fa163e074e61_660.jpg Пётр Столыпин Фото: Public domain/wikipedia.org

Председатель правительства Михаил Мишустин может стать для России вторым Петром Столыпиным, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Сильный премьер, он может стать вторым Столыпиным. Экономика может забурлить. У нас столько талантливых людей, столько ресурсов — у нас полстраны может стать миллионерами, — сказал он.

Политик рассказал, что помнит день назначения Мишустина на должность. По его словам, новый премьер начал свою работу очень динамично: за несколько часов прошёл все стадии согласования, утром выступил в Госдуме, а уже после обеда объявил, что назначен на пост.

Также Мишустин быстро сформировал свою команду, но к осени изменил её состав. Жириновский не исключает, что летом или ближе к зиме 2021 года снова произойдёт ротация правительственных кадров.

Начал административную реформу: посмотрите, 32 тысячи вакансий можно сократить, и хуже не будет. По решениям: если раньше в год принималось 200 решений, то сейчас 5 тысяч. Смотрите, какой скачок! Работает день и ночь, без выходных, без отпуска, с утра до вечера... Премьер объехал лично 15 регионов страны, другие премьеры это делали за три года, за пять лет, — рассказал лидер ЛДПР.

Также он отметил разработку вакцины от COVID-19, проведённую при Мишустине. По мнению Жириновского, единственная проблема действующего главы кабмина — он пожимает людям руки, передаёт РИА Новости.

Вот от этой дурацкой привычки всем нужно избавиться и ходить в маске, как [президент Франции Николя] Саркози, [президент США Дональд] Трамп, [канцлер Германии Ангела] Меркель, и запретить кому-либо говорить, что маска не нужна. Маска нужна всем, — заключил политик.

Столыпин с 1906 по 1911 год был председателем Совета министров Российской империи. Он провёл несколько крупных реформ, которые вошли в историю как «столыпинские».

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов оценил работу Михаила Мишустина за год его пребывания в должности премьер-министра России. По его словам, кабмин стал более организованным, но главная задача так и не решена. Он подчеркнул, что нет существенных изменений в рамках финансово-экономического блока, что, по его словам, является основной задачей.

Мишустин был назначен председателем правительства России 16 января 2020 года по инициативе президента Владимира Путина. Он сменил на этом посту Дмитрия Медведева. До этого он руководил Федеральной налоговой службой, писал NEWS.ru.