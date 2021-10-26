Жириновский сделал шесть прививок от COVID-19 за полтора года

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что за полтора года вакцинировался семь раз. Шесть раз он делал прививки от коронавируса и один — от гриппа, пишет Telegram-канал URA.RU. Политик сообщил, что в качестве первых двух доз получил препарат «Спутник V». Третью дозу той же вакцины Жириновский ввёл, когда отметил уменьшение антител.

Он добавил, что через полгода сделал ревакцинацию двумя дозами препарата «ЭпиВак», а позже ввёл ещё одну дозу этого препарата.

Сейчас норма у меня — покажу справку. Но до этого шесть прививок я сделал за полтора года! Самый первый сделал! А грипп обычный — каждый год — я тоже сделал. Семь прививок! — сказал глава ЛДПР.

Жириновский подчеркнул, что вакцинация является нагрузкой на организм, но делать прививки необходимо чтобы обезопасить друг друга. По мнению политика, пандемию может остановить только вакцинация всего населения.

Мы болезнь не остановим, если мы все не будем провакцинированы. Потому что зараза остаётся. Если мы все с прививками — зараза ушла, — резюмировал лидер ЛДПР.

Ранее Владимир Жириновский предложил возмещать убытки российской экономики в 60 млрд рублей из-за введения нерабочих дней на фоне ситуации с коронавирусом из средств политических партий, чьи кандидаты баллотировались в Госдуму и раздували антипрививочные настроения. По его мнению, именно это привело к росту заболеваемости. В частности, политик упомянул партии КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди».