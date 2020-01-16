https://static.news.ru/photo/ef5340f2-38bf-11ea-a898-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: State Duma Russia/Twitter.com/Global Look Press

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что при новом премьер-министре РФ Михаиле Мишустине страна способна совершить рывок в развитии. Этому должен поспособствовать опыт главы кабмина, который он приобрёл на посту главы ФНС.

При хорошей налоговой системе государство быстрее получает доходы и эффективнее распределяет расходы. Если новый премьер как в ФНС оцифрует экономику и социалку, страна совершит серьёзный рывок вперед, — говорится в сообщении Жириновского, которое он разместил в своём Twitter.

При хорошей налоговой системе государство быстрее получает доходы и эффективнее распределяет расходы. Если новый премьер как в ФНС оцифрует экономику и социалку, страна совершит серьёзный рывок вперёд. — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) 16 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зампредседателя Совета безопасности и экс-глава правительства Дмитрий Медведев проведёт встречу со своим преемником на посту руководителя кабмина Михаилом Мишустиным. Она намечена на 17 января. Политики пообщаются в Доме правительства РФ.