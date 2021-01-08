Жириновский считает, что Трамп сможет создать третью крупную партию в США

https://static.news.ru/photo/badf4348-51b4-11eb-9a33-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Doug Mills/Pool via CNP/Global Look Press

Проигравший выборы президента США Дональд Трамп может создать третью крупную партию, которую поддержат около 30 млн избирателей, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Теперь, может быть, вариант третьей партии появится в Америке — Демократическая, Республиканская и его (Трампа. — NEWS.ru) собственная, — заявил глава ЛДПР во время обеда-совещания депутатов фракции.

Политик не исключил, что республиканцы позовут нынешнего главу Белого дома для участия в выборах в 2024 году либо нужно будет создавать ещё одну партию.

На базе чего её делать? Вот здесь Трамп нанёс удар по всем партиям, и за ним 72 миллиона. Пусть останется половина, — цитирует Жириновского РИА Новости.

По его словам, с такой поддержкой может получиться хорошая партия. У Трампа есть амбиции и деньги, но необходимо реализовать механизм «выборной кампании и партийного расклада».

Нынешний глава Белого дома проиграл выборы кандидату от Демократической партии 78-летнему Джо Байдену. 7 января конгресс утвердил соперника Трампа победителем. Накануне сторонники республиканца пытались помешать процедуре, они ворвались в здание Капитолия, и заседание конгресса было прервано. Позже протестующих вытеснили, а Байдена признали победителем.

В ноябре 2020 года бывшие сотрудники Белого дома не исключали, что Трамп будут выдвигать свою кандидатуру на выборах 2024 года. Чиновники утверждали, что политик может повторить судьбу Гровера Клинтона, президента США, который вернулся на главную руководящую должность в стране спустя четыре года после окончания первого срока, писал NEWS.ru.