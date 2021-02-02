Жириновский считает, что Навальный должен сесть на 20 лет

https://static.news.ru/photo/3b9caf56-692d-11e9-9f25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

За все нарушения российских законов Алексей Навальный должен получить от 15 до 20 лет тюрьмы, а затем ещё 5 лет провести в лечебных учреждениях. С таким заявлением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По мнению Жириновского, Навальный нарушил большое количество российских законов и должен получить серьёзные сроки за каждый из инцидентов.

Ему надо сидеть за «Кировлес» пять лет, за «Ив Роше» — пять лет, за оскорбление ветерана — пять лет, за мошеннические действия в его Фонде борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом — NEWS.ru), там сотни миллионов истратил на себя — пять лет. По совокупности он лет 15-20 должен получить. Выйти оттуда и потом в Институт имени Сербского. Еще там лет пять, — цитирует политика РИА Новости.

Жириновский подчёркивает, что вся жизнь Навального «должна пройти в казематах».

Это нездоровый человек, он свою семью не бережет, - сказал лидер ЛДПР.

Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы постановил изменить оппозиционному политику Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии.

Осуждённого оппозиционера призвали освободить США, Франция, Германия, Британия, Бельгия, Канада, Швейцария и ряд других стран.

В этой связи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эти выступления являются отрывом от реальности и ангажированностью. Об этом писал NEWS.ru.