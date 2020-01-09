Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что российское правительство должно заключить соглашение о военном сотрудничестве с Ираном.
Нужно предложить Ирану заключить соглашение о военном сотрудничестве и за деньги срочно продать самое современное оружие, чтобы никто не посмел бросить ничего в сторону Ирана. Оказать военную помощь на хозрасчете: заплатите — и Россия поможет, — отметил политик.
По его словам, это необходимо сделать, чтобы не повторилась история с Ливией и Ираком. Он добавил,что С-400 и С-500 помогут защитить Иран,
Генерал, возглавлявший спецподразделение «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции, погиб в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада. Позже свою причастность к ракетной атаке подтвердили США. Официальный Тегеран, в свою очередь, назвал атаку «актом международного терроризма» и пообещал отомстить Штатам.
Как ранее писал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган, комментируя ситуацию с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани, отметил, что Анкара следит за происходящим в регионе. Он считает, что между США и Ираном растёт напряжённость.
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