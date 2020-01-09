https://static.news.ru/photo/e981e22c-32e4-11ea-84bd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что российское правительство должно заключить соглашение о военном сотрудничестве с Ираном.

Нужно предложить Ирану заключить соглашение о военном сотрудничестве и за деньги срочно продать самое современное оружие, чтобы никто не посмел бросить ничего в сторону Ирана. Оказать военную помощь на хозрасчете: заплатите — и Россия поможет, — отметил политик.

По его словам, это необходимо сделать, чтобы не повторилась история с Ливией и Ираком. Он добавил,что С-400 и С-500 помогут защитить Иран, передаёт РИА Новости.

Генерал, возглавлявший спецподразделение «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции, погиб в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада. Позже свою причастность к ракетной атаке подтвердили США. Официальный Тегеран, в свою очередь, назвал атаку «актом международного терроризма» и пообещал отомстить Штатам.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган, комментируя ситуацию с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани, отметил, что Анкара следит за происходящим в регионе. Он считает, что между США и Ираном растёт напряжённость.