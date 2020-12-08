Съезд перед Рождеством: будет ли Жириновский «спасать» Фургала

Как стало известно, благодаря депутату Ярославу Нилову партия Владимира Вольфовича собирается быстро организовать и провести партийный съезд уже 14 декабря. Дата, видимо, выбрана не случайно, поскольку накануне партия традиционно отметит свой день рождения. Весьма примечательно, что ещё буквально накануне проходила информация о том, что ЛДПР отложит свои партийные посиделки до будущего февраля, когда ожидалось некоторое послабление пандемии. Но что-то резко поменялось в намерениях исторического вождя.

Объяснений такому повороту может быть несколько. Не исключено, что в предвыборном штабе решили, что и в феврале эпидемиологическая картина не улучшится, определённые ограничения не будут сняты, а то ещё и усилятся, а потому тянуть с утверждением предвыборных списков и тактики нет больше смысла. Кроме того, практически во всех партиях идёт формирование предвыборных штабов и предварительная активизация ячеек на местах без оглядки на цифры инфицированных.

К тому же все знают о тонком политическом чутье Жириновского и его умении на ходу встраиваться в любой тренд. Не исключено, что Вольфович предполагает, что выборы действительно могут быть перенесены на грядущую весну, и намерен встретить такую новость во всеоружии. Плюс партия в последнее время находилась в несколько стеснённых обстоятельствах, учитывая арест Сергея Фургала и не слишком удачную практику на посту временного главы Хабаровского края Михаила Дегтярёва, которая чуть не привела к расколу региональной партийной организации. И, видимо, пришло время вернуть партию в большую политическую игру, обнародовав в стиле Жириновского несколько трескучих политических инициатив. Пока же партия зациклилась исключительно на объявлении 31 декабря нерабочим днём вместо 8 января.

partyLDPR/facebook.com

В принципе, партия Владимира Вольфовича действительно могла бы взорвать бомбу, информационную, конечно же, на своём съезде. В этой связи можно вспомнить о заявлении депутата от ЛДПР Ивана Сухарева о том, что Жириновский обещал включить заключённого в СИЗО «Лефортово» Сергея Фургала в предвыборный список партии на парламентских выборах. Понятно, что такой демарш выглядел бы прямым вызовом властям. И в первую очередь — президентскому полпреду в ДВО Юрию Трутневу. Вопрос только в том, насколько лидер ЛДПР в очередной раз окажется последовательным. Известно, что он истинный «хозяин» своего слова и достаточно легко забывает на очередном политическом повороте прежние свои громкие заявления.

Ведь пока партия достаточно пассивно защищает своего партайгеноссе, снизив уровень своих требований с немедленного освобождения до открытого суда и перевода Фургала под домашний арест. Но вот пытаться до вынесения приговора вернуть его в большую политику — это уже выглядело бы прямым вызовом Кремлю и намёком на разрыв целого ряда закулисных соглашений, на которых, собственно, и держится наша партийно-политическая система.

Кроме того, конечно, интересна и техническая сторона проведения такого съезда с соблюдением пандемийных предосторожностей. Одно дело, если непосредственные участники будут сидеть в масках и на расстоянии полутора метров друг от друга, а с активистами на местах будет налажена видеосвязь. А вот как провести на дистанции требуемое тайное голосование, да так, чтобы его итоги были бы признаны теми же Центризбиркомом и Минюстом.

Тем не менее ЛДПР может выступить пионером в деле проведения съездов нового типа. Посмотрим, чем ответят их оппоненты, которые также собирались отложить свои форумы до следующего года.