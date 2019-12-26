Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассмешил присутствующих на заседании Госсовета чиновников.
Встреча была посвящена развитию агропромышленного комплекса. Взяв слово, политик призвал возродить в стране крестьянство, а также отметил, что только фермер-собственник может по-настоящему заботиться о хозяйстве.
Я держу кроликов. Мне 15 лет. Иду на демонстрацию — что-то у меня свербит, неприятно. Возвращаюсь — у кролика лапка попала между досок, и он пищит. Я за десять километров чувствую — у моего кролика беда! А кто остальной будет чувствовать, если он не собственник?— поинтересовался он.
Во время речи Жириновского министр экономического развития Максим Орешкин засмеялся, председатель Госдумы Вячеслав Володин даже покраснел от смеха. В свою очередь, премьер-министра Дмитрия Медведева слова лидера ЛДПР заставили ухмыльнуться, а главу государства — вздохнуть.
12 декабря президент лично встретился с Жириновским и поздравил его с предстоящим 30-летием партии. Путин заявил, что он уверен в том, что Жириновский искренне стремится к тому, чтоб страна жила лучше, хотя могут возникать и споры о том, каким путём нужно добиваться поставленных целей, писал NEWS.ru.
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