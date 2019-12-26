https://static.news.ru/photo/237e8448-27e7-11ea-9760-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассмешил присутствующих на заседании Госсовета чиновников.

Встреча была посвящена развитию агропромышленного комплекса. Взяв слово, политик призвал возродить в стране крестьянство, а также отметил, что только фермер-собственник может по-настоящему заботиться о хозяйстве.

Я держу кроликов. Мне 15 лет. Иду на демонстрацию — что-то у меня свербит, неприятно. Возвращаюсь — у кролика лапка попала между досок, и он пищит. Я за десять километров чувствую — у моего кролика беда! А кто остальной будет чувствовать, если он не собственник?— поинтересовался он.

Во время речи Жириновского министр экономического развития Максим Орешкин засмеялся, председатель Госдумы Вячеслав Володин даже покраснел от смеха. В свою очередь, премьер-министра Дмитрия Медведева слова лидера ЛДПР заставили ухмыльнуться, а главу государства — вздохнуть.

12 декабря президент лично встретился с Жириновским и поздравил его с предстоящим 30-летием партии. Путин заявил, что он уверен в том, что Жириновский искренне стремится к тому, чтоб страна жила лучше, хотя могут возникать и споры о том, каким путём нужно добиваться поставленных целей, писал NEWS.ru.