Жириновский рассказал, за что ему может быть благодарен Путин

https://static.news.ru/photo/cbb982e6-a489-11eb-9a26-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский считает, что президент России Владимир Путин может быть благодарен ему за то, что политик всегда шёл ему навстречу. Тем более, что все инициативы ЛДПР могли идти на пользу российскому лидеру, заявил лидер фракции в эфире радио KP.RU.

На первом этапе правления Путина большой вес имел Березовский и люди, больше привязанные к западной демократии, чем истинные патриоты России, считает политик. И ЛДПР в этом плане могла сориентировать главу государства, так как на тот момент у партии власти не было чёткой идеологии.

Я думаю, что ему всегда импонировала наша патриотическая позиция. Мы всегда стояли за интересы России. Это он видел всё. Когда требовалось принять какой-то закон, нужный правительству, мы шли навстречу. Где-то, может, бюджет нужно срочно принимать, — пояснил Жириновский.

Как сообщалось ранее, лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Донбассе. По его мнению, украинский лидер не имеет права на подобные инициативы.