Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в мире идёт «тихая» гражданская война.
Уже сталкиваются не государство и государство, сталкиваются цивилизации. Уже идёт всемирная гражданская война: тихая, спокойная, без бомб, — отметил политик на встрече со студентами Института мировых цивилизаций.
Жириновский также добавил, что нынешняя мировая политика ведёт к столкновению цивилизаций. Мусульманская цивилизация развязала войну на Ближнем Востоке, а православная — на Украине,
Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Жириновский заявил, что китайский коронавирус является провокацией США.
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