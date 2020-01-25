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Президент РФ Владимир Путин распорядился сократить сроки рассмотрения заявлений на получение материнского капитала. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Срок его выполнения — до 31 июля.

Обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на сокращение сроков рассмотрения заявлений о распоряжении средствами материнского капитала, в том числе за счёт организации электронного взаимодействия между органами Пенсионного фонда и кредитными...