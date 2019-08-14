https://static.news.ru/photo/5eeadda8-beb3-11e9-8966-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что члены КПСС могли сохранить Советский Союз.

По его словам, а августе 1991 в столице насчитывался миллион членов компартии. Если бы как минимум 50 тысяч из них вышли на акцию протеста на Манежную площадь — страна не прекратила бы своё существование.

Он отметил, что члены ЛДПР устроили акцию, которой 19 августа исполняется 28 лет, передаёт РИА Новости .

Они не вышли — в Москве был миллион коммунистов, членов КПСС. Где они? Где был [Геннадий] Зюганов? В санатории. [Геннадий] Селезнёв — в санатории. Лето ведь. Они не понимали опасность ситуации, что страна на пороге взрыва, — подчеркнул он.

Он отметил, что ни один коммунист не вышел тогда на площадь, пишет « Свободная Пресса ».

Как сообщал News.ru, ранее Жириновский заявил, что Россия должна перейти на четырёхдневную рабочую неделю уже с сентября 2019 года. По мнению политика, сокращённая рабочая неделя не только сохранит здоровье россиян, но и повысит эффективность их труда.