Владимир Жириновский Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что члены КПСС могли сохранить Советский Союз.

По его словам, а августе 1991 в столице насчитывался миллион членов компартии. Если бы как минимум 50 тысяч из них вышли на акцию протеста на Манежную площадь — страна не прекратила бы своё существование.

Он отметил, что члены ЛДПР устроили акцию, которой 19 августа исполняется 28 лет, передаёт РИА Новости.

Они не вышли — в Москве был миллион коммунистов, членов КПСС. Где они? Где был [Геннадий] Зюганов? В санатории. [Геннадий] Селезнёв — в санатории. Лето ведь. Они не понимали опасность ситуации, что страна на пороге взрыва, — подчеркнул он.

Он отметил, что ни один коммунист не вышел тогда на площадь, пишет «Свободная Пресса».

Как сообщал News.ru, ранее Жириновский заявил, что Россия должна перейти на четырёхдневную рабочую неделю уже с сентября 2019 года. По мнению политика, сокращённая рабочая неделя не только сохранит здоровье россиян, но и повысит эффективность их труда.

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