Жириновский рассказал о теме тайной беседы с Эрдоганом

https://static.news.ru/photo/e72f9f2e-3ddc-11eb-8c5a-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что в своё время провёл закрытый разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

По его словам, во время той беседы турецкий лидер обратился с просьбой оказать помощь в заключении договора сотрудничества с РФ.

Политик заявил, что Турция могла стать участником таких организаций, как ШОС, ЕАЭС, однако стала «врагом России». Он добавил, что все страны Европы негативно относятся к РФ и считают её врагом.

Ранее Эрдоган напомнил Евросоюзу об обещании сделать Турцию полноценным членом ЕС. Турецкий лидер заявил, что возглавляемая им страна всегда считала себя частью Европы. По словам Эрдогана, Анкара действует в интересах Европы, если её не вынуждают к иному.

Как писал NEWS.ru, прошедший саммит Евросоюза продемонстрировал капитуляцию Брюсселя перед турецким руководством. Несмотря на то что критики Эрдогана ожидали ужесточения европейских санкций в ответ на турецкую активность в Восточном Средиземноморье, участники встречи лишь расширили символический список прежних ограничительных мер.