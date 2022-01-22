Жириновский рассказал о планах повысить МРОТ в два раза

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о планах в весеннюю сессию поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 15 тыс. рублей и принять законопроект о 13-й пенсии для граждан пенсионного возраста. Такая инициатива обусловлена ростом экономического неравенства среди населения, написал Жириновский в своём Twitter-аккаунте.

В стране растёт экономическое неравенство: сверхбогатые становятся ещё богаче, а бедные беднее. Поэтому в планах ЛДПР на весеннюю сессию: принять законопроект о 13 пенсии для пенсионеров и поднять МРОТ до 15 тысяч, а в перспективе до 13 тыс. рублей, — заявил политик.

Ранее в Государственной думе предложили выплачивать повышенную пенсию с 75 лет вместо 80. Аргументом выступил то факт, что многие мужчины-пенсионеры не доживают до 65 лет.

На официальной странице Государственной думы во «ВКонтакте» был опубликован список льгот и пособий, о котором россияне ранее могли не знать. Так, например, в нижней палате парламента напомнили, что граждане с двумя и более детьми могут не платить НДФЛ при продаже своего жилья в рамках улучшения условий проживания.

Президент РФ Владимир Путин предложил провести индексацию пенсионных выплат военных пенсионеров с 1 января нынешнего года. Он также поручил кабинету министров пересчитать уже выплаченные им пенсии. По словам главы государства, указанной категории лиц следует проиндексировать пенсии на те же 8,6%, что и гражданским пенсионерам. Данная мера затронет порядка 2,6 млн человек.