Жириновский рассказал о мечте всей своей жизни

https://static.news.ru/photo/db6dd5e8-a56a-11eb-992f-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский, которому 25 апреля исполнится 75 лет, поделился своими мечтами. В молодости политик хотел иметь собственную квартиру, сейчас мечтает быть первым лицом в государстве, рассказала глава ЛДПР в эфире телеканала «Мир 24».

Жириновский поделился , что в молодости у него даже не было приличного пиджака и он ходил в старых брюках. Сейчас же его цель — Кремль.

Когда я жил в коммунальной квартире, мечтал, чтобы была отдельная. Когда у меня был один пиджак, старые брюки и стоптанные ботинки, мечтал иметь хотя бы второй костюм, получше одеться [...] А сейчас я мечтаю всё-таки въехать в Кремль, — рассказал политик.

Как сообщалось ранее, Владимир Жириновский считает, что президент России Владимир Путин может быть благодарен ему за то, что политик всегда шёл ему навстречу. Тем более, что все инициативы ЛДПР могли идти на пользу российскому лидеру.