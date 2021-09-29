Жириновский рассказал, кто поможет Британии преодолеть топливный кризис

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский оценил ситуацию в Великобритании, связанную с топливным кризисом. В своём Telegram-канале он предложил способ её разрешения. По мнению политика, в преодолении кризиса Лондону может помочь Москва.

Жириновский рассказал, что Великобритания «замерзает без газа и бензина», испытывает дефицит продовольствия, что приводит к столкновениям на улицах.

Таков итог разнузданной, необоснованной, лживой политики Лондона, — сделал вывод Жириновский.

По его мнению, британским властям для разрешения кризиса необходимо сделать два шага. Первый состоит в том, чтобы предоставить независимость Ирландии, Шотландии и Уэльсу. Второй — обратиться к Москве с просьбой направить 100 тысяч водителей бензовозов и полицейских для поддержания порядка.

Иначе Великобритания может просто опрокинуться и закончить свое существование, — написал политик.

Жириновский добавил, что Россия должна проявить благородство. По его словам, после запуска «Северного потока — 2» на полную мощность все страны Европы, включая Украину, получат газ в любом количестве и «все будут жить в достатке».

Ранее сообщалось, что британские власти собираются задействовать армию в разрешении кризисной ситуации с топливом. Предполагается использовать военнослужащих в качестве водителей бензовозов из-за нехватки шофёров.

Перебои с поставками топлива привели к закрытию ряда АЗС в стране. На работающих заправках собираются очереди, британцы массово скупают бензин. При этом нефтяные компании заверяют, что дефицита топлива в стране нет.