Жириновский рассказал, когда собирается уйти со всех должностей

https://static.news.ru/photo/64cfcbc6-7b5d-11eb-8834-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заявление об освобождении со всех занимаемых должностей глава партии ЛДПР Владимир Жириновский уже написал. Парламентарий рассказал, что датировано оно 1 мая 2036 года, в этот момент политику будет 90 лет.

Сам я написал уже заявление, что «прошу освободить меня от всех занимаемых должностей с 1 мая 2036 года», в день моего 90-летия. Вот [бывшему генсекретарю ЦК КПСС Михаилу] Горбачёву сегодня 90 лет, и мне будет 25 апреля 2036 года 90 лет — через 15 лет. Я заранее написал заявление. Как только исполнится 90 лет, — отойду чуть-чуть в сторону, — признался политик в эфире «Говорит Москва».

Жириновский пояснил, что пост начальника он променяет на должность заместителя, чтобы дать дорогу молодым, и отметил, что за ним «никогда застоя не будет».

Председатель либерал-демократов пожаловался, что на каждом съезде партии он говорит о своём уходе с поста, но его на пенсию не отпускают.

А в конце декабря 2020 года политик назвал и имена тех, кто может возглавить ЛДПР после его ухода. По мнению Жириновского, на сегодня таких всего четыре человека. Возглавить партию могут врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, глава Смоленской области Алексей Островский, депутат Алексей Диденко и замруководителя Рособрнадзора Борис Чернышов. Депутат и тогда отметил, что он всегда выступал за «омоложение и обновление».

Ранее Жириновский рассказал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко ещё 20 лет назад говорил с ним лично и подчёркивал, что согласен на то, чтобы его страна вошла в состав России, сообщал NEWS.ru.