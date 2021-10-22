Жириновский рассказал, когда и с чего начнётся третья мировая война

Владимир Жириновский спрогнозировал сценарий третьей мировой войны. Она начнётся с вступления войск в Донбасс, произойдёт это летом 2027 года, заявил лидер ЛДПР в эфире радио «Комсомольская правда».

Летом 2025, 2026, 2027 года Украина начинает наступление на Донбасс. Донбасс начинает наступление на Мариуполь и центр Украины. Немцы вступаются за Украину. Тогда русская армия идёт на помощь русским, против которых выступают украинские нацисты, немцы, — спрогнозировал сценарий военных действий политик.

По словам Жириновского, война будет проходить без применения ядерного оружия. Немцы захотят забрать себе часть Украины, в которую входят Галиция, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск, Луцк и другие населённые пункты. А северо-западная часть Украины будет преобразована в государство Галиция.

Ранее в опубликованном докладе ЦРУ сообщалось, что уже в ближайшее десятилетие начнётся вооружённое противостояние мировых держав. По мнению авторов, «климатические столкновения» начнутся не позднее 2040 года.