Жириновский рассказал, как Лукашенко хотел сделать Белоруссию частью РФ

https://static.news.ru/photo/417167c6-7b5c-11eb-9db5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ещё 20 лет назад говорил с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и подчёркивал, что согласен на то, чтобы его страна вошла в состав РФ. Об этом 2 марта в разговоре с журналистами сообщил отечественный политик.

Во вторник Лукашенко провёл совещание по военному сотрудничеству между Минском и Москвой. В ходе мероприятия он затронул темы, которые обсуждал в Сочи 22 февраля вместе с российским президентом Владимиром Путиным. В частности, белорусский лидер подчеркнул, что мир слишком сильно изменился и работать в направлении слияния РФ и Белоруссии просто глупо.

Однако, судя по словам Жириновского, 20 лет назад Лукашенко придерживался иных позиций по этому вопросу.

Он говорил: «Я не понимаю вас. Вы хотите восстановить СССР? Давайте, мы согласны. Вы хотите, чтобы Белоруссия вошла в состав России — давайте, я согласен, но вы ничего мне не говорите». Он обижался, и правильно. Мы не даём ему конкретную цель, — заявил Жириновский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Как ранее передавал NEWS.ru, Путин и Лукашенко встретились в Сочи 22 февраля. Во время переговоров Лукашенко поблагодарил Путина за экономическую помощь, которую Россия оказывает белорусским властям. Он заявил, что Москва «не зря» даёт деньги Минску, они «не выброшены на ветер».