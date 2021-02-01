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Жириновский рассказал, как его задерживали на митингах более 30 лет назад

13:58, 01 февраля 2021 12
Владимир Жириновский Владимир Жириновский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вспомнил, как более 30 лет назад его задерживали и штрафовали за участие в митингах на Пушкинской площади. Об этом политик написал в своём Twitter.

По его словам, каждому поколению «хочется своей революции», так как молодёжь всегда «хочет двигаться вперёд», а некоторым гражданам всегда не нравится действующая власть.

Более 30 лет назад я тоже участвовал в митингах на Пушкинской площади. Меня трижды задерживали, штрафовали, — рассказал Жириновский.

Он подчеркнул, что с молодёжью необходимо говорить «на её языке».

23 и 31 января в российских городах прошли несогласованные акции протеста, несмотря на предупреждения властей о незаконности этих мероприятий. Наиболее крупные митинги прошли в Москве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что организаторы несогласованных акций являются провокаторами. Президент РФ Владимир Путин также подчеркнул, что у всех есть право выражать своё мнение, однако «всё, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно». Тем более, по его словам, «ни в коем случае нельзя выталкивать вперёд несовершеннолетних».

Ранее NEWS.ru писал о том, что силовики задержали больше пяти тысяч человек на акциях в поддержку политика Алексея Навального, которые прошли по всей России. Всего в стране задержали 5021 человека, следует из данных правозащитного проекта «ОВД-Инфо». Это самая большая цифра за всё время существования проекта.

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