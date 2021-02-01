Жириновский рассказал, как его задерживали на митингах более 30 лет назад

23 и 31 января в российских городах прошли несогласованные акции протеста, несмотря на предупреждения властей о незаконности этих мероприятий. Наиболее крупные митинги прошли в Москве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что организаторы несогласованных акций являются провокаторами. Президент РФ Владимир Путин также подчеркнул, что у всех есть право выражать своё мнение, однако «всё, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно». Тем более, по его словам, «ни в коем случае нельзя выталкивать вперёд несовершеннолетних».
Ранее NEWS.ru писал о том, что силовики задержали больше пяти тысяч человек на акциях в поддержку политика Алексея Навального, которые прошли по всей России. Всего в стране задержали 5021 человека, следует из данных правозащитного проекта «ОВД-Инфо». Это самая большая цифра за всё время существования проекта.
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