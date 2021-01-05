Жириновский прокомментировал протесты в США

https://static.news.ru/photo/da35db3a-50e7-11eb-9d09-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Владимир Жириновский/vk.com

События в Вашингтоне демонстрируют, что демократические институты в США продолжают работать, но налицо перекосы в борьбе против действующего главы государства Дональда Трампа. Такое мнение высказал глава ЛДПР Владимир Жириновский.

События в США показывают, что хоть демократические институты и продолжают работать, но наметился перекос в борьбе против действующего президента. Его предаёт вице-президент Майк Пенс. Если Пенсу не нравится Трамп, то зачем же он шёл с ним в паре на выборы? Чуть ситуация зашаталась — и он переметнулся, — написал лидер либерал-демократов в своём Telegram-канале.

По мнению Жириновского, в ходе президентских выборов в США имели место пренебрежение свободой прессы, свободой слова и фальсификации, которые «видел весь мир».

Постоянно мешают Дональду Трампу, его банят в социальных сетях. Нет никакого уважения к его должности, — отметил депутат.

Он также подчеркнул, что у действующего американского президента всё ещё остаются «рычаги для воздействия», например, введение в отдельных штатах чрезвычайного положения, которое позволило бы пересчитать голоса, а также обращение в Верховный суд США, чтобы он принял участие в процедуре отмены результатов выборов.

Народ США в большинстве своём за Дональда Трампа. А для нас, граждан других стран, Трамп — это меньшее зло, Байден и демократы США — большее. Мы их знаем по примеру наших собственных демократов ельцинского разлива. Они лгали нам про свободу прессы, а её не было, про свободную экономику, которой не было, разворовывали страну, расстреливали парламент, — заявил Жириновский.

В заключение он призвал Трампа всё же ввести чрезвычайное положение и «взять всю власть в свои руки».

Как сообщал NEWS.ru, глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал события в Вашингтоне расплатой США за цветные революции.

В США вечером 6 января начались беспорядки на фоне заседания Конгресса США, который должен был утвердить окончательные итоги президентских выборов. Из-за серьёзных столкновений протестующих с полицией возле Капитолия парламентариев пришлось временно эвакуировать с Капитолийского холма. В ходе беспорядков погибли четыре человека. 7 января конгресс окончательно утвердил итоги выборов в США.