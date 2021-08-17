Жириновский призвал США «убраться к чёрту» из других стран

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что американцы должны уйти из всех стран, потому что нужно оставить людям возможность жить, как они хотят. Об этом он написал в своём Telegram-канале. Таким образом политик прокомментировал происходящее в Афганистане.

Американцам нужно вовремя сделать правильные выводы и убраться к чёрту изо всех стран мира. <...> Вслед за Афганистаном нужно уйти и с Украины, чтобы и там не повторился сценарий Кабула, а украинским чиновникам не пришлось бежать, цепляясь за бампер американских машин, уходящих на запад, — считает Жириновский.

Депутат добавил, что на Земле станет тихо, когда США перестанут вмешиваться в чужую политику. Жириновский уверен, что если оставить в покое все цивилизации и религии, это сохранит жизни и достоинство людей.

Также он сравнил «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) с большевиками, так же незаконно захватившими власть.

Ранее официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что боевики не собираются монополизировать власть в Афганистане.

Политолог, специалист по Южному Кавказу, Ближнему Востоку и странам постсоветского пространства Тофик Аббасов назвал прежние высказывания Жириновского клоунадой, к которой все привыкли.