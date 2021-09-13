Жириновский: ЛДПР продолжит поддерживать Сергея Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, что партия продолжит поддерживать экс-губернатора Хабаровской области Сергея Фургала. Он был задержан летом 2020 года по обвинению в организации ряда убийств. Слова политика передаёт ТАСС.

Мы его защищаем до сегодняшнего дня, до тех пор, пока не выйдет из мест заключения, — подчеркнул Жириновский на предвыборном митинге.

Депутат добавил, что с Фургалом ведётся переписка, и раскритиковал «подлецов, которые пытаются посеять сомнения» в том, что ЛДПР до сих пор поддерживает заключённого под стражу экс-губернатора Хабаровской области. Жириновский напомнил, что Фургал «стал депутатом трижды и губернатором только при поддержке ЛДПР».

Представителя ЛДПР Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года, его обвиняют в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств двух предпринимателей в 2000-х годах. Кроме того, Следком вменяет экс-губернатору покушение на бизнесмена Александра Смольского. Вину Фургал не признаёт.

Ранее алюминиевый магнат Анатолий Быков получил 13 лет тюремного срока за организацию заказных убийств. По версии следствия, он решил отомстить своим подельникам за то, что те, предположительно, пытались взорвать его машину.