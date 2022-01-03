Жириновский предупредил о возможных химатаках в России и Донбассе

На территории России и самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик Донбасса существует опасность терактов и провокаций с использованием химического оружия, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, инструкторы НАТО на Украине создают подразделения диверсантов, их обучают в специально созданных центрах, расположенных на территории республики. Жириновский также допустил, что именно подготовленные диверсанты способны устроить теракты и провокации, передаёт Telegram-канал URA.RU.

Ведь даже необязательно, что она (Украина. — NEWS.ru) не вступит в НАТО. Вся территория её используется [НАТО] — от моря и до моря. Там везде все спецслужбы, все разведки, все эти инструкторы. Полно солдат разного уровня и разной направленности, — рассказал лидер либерал-демократов.

Ранее сообщалось, что Жириновский на встрече с однопартийцами заявил, что в феврале можно «улучить удачный момент», чтобы начать бомбардировки Украины «для принуждения страны к миру».

В конце декабря Владимир Жириновский призвал в эфире Первого канала нанести бомбовые удары по территории Украины и ряда европейских стран в ночь с 31 декабря на 1 января 2022 года, когда «все там будут уже пьяные». По его словам, это нужно сделать выборочно, чтобы напугать и наказать. Политик подчеркнул, что сам нанёс бы подобный удар, если бы занимал пост президента России.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщала, что Россия не планировала и не собирается осуществлять военное вторжение на Украину. Она подчеркнула, что РФ по-прежнему выступает за выполнение Минских соглашений и мирное урегулирование конфликта на востоке Украины.